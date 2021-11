Die Apple-Aktie (WKN: 865985) weist ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 53,15 USD einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Im September markierte der Anteilsschein an einem bedeutsamen Widerstandsbereich ein Allzeithoch bei 157,26 USD und ging in den Korrekturmodus über. Dabei konnte er sich bislang über der steigenden 200-Tage-Linie behaupten. Oberhalb des Korrekturtiefs bei 138,27 USD formte der Wert einen Boden und konnte im Anschluss dynamisch bis auf 153,16 USD vorstoßen. In Reaktion auf die Veröffentlichung von Quartalszahlen sackte er am Freitag deutlich ab. Im Dunstkreis der 50-Tage-Linie kam jedoch Kaufinteresse auf und der Aktie gelang es einen erheblichen Teil der zwischenzeitlichen Kursverluste wett zu machen. Kann sich die Notierung in den kommenden Handelstagen über dem aktuellen Support bei 145,74-147,36 USD stabilisieren, bleibt der kurzfristige Aufwärtstrend ungefährdet. Ein Anschlusskaufsignal entstünde mit einem Tagesschluss über 153,16 USD mit potenziellen nächsten Zielen bei 157,26 USD und 159,00/159,54 USD. Darüber lässt sich eine relevante Zielzone bei 162,43-164,51 USD ausmachen. Ein nachhaltiger Rutsch unter 144,53/144,81 USD per Tagesschluss würde das kurzfristige Bild deutlicher eintrüben und Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 136,52-139,20 USD mit sich bringen.