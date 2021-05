Nächste Unterstützungen:

4.191/4.192

4.183

4.178

Nächste Widerstände:

4.213

4.219/4.220

4.238

Die Aufwärtsdynamik lässt aktuell merklich nach. Das ganz kurzfristige Chartbild gestaltet sich nun neutral innerhalb der engen Range 4.183-4.213 Punkte. Übergeordnet ist die Situation neutral in der Stauzone zwischen 4.057 Punkten und 4.238 Punkten (Rekordhoch). Prozyklische Signale entstünden mit einem Ausbruch aus den jeweiligen Handelsspannen. Entsprechend würde ein Break über 4.213 Punkte für weitere unmittelbare Kursavancen in Richtung 4.219/4.220 Punkte und 4.238 Punkte sprechen. Ein Ausbruch über 4.238 Punkte per Tagesschluss wäre als Anschlusskaufsignal im Rahmen des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends zu werten. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 4.287/4.307 Punkte, 4.350 Punkte und 4.419 Punkte. Unterhalb von 4.183 Punkten entstünden derweil unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 4.178 Punkte und 4.152-4.170 Punkte. Unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer deutlicheren Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes mit möglichen Abwärtszielen bei 4.117/4.119 Punkten und 4.057/4.061 Punkten.