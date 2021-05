Der Nasdaq 100 hatte nach dem Ausbruch über ein wichtiges Widerstandscluster und der gleichzeitigen Komplettierung eines Doppelbodens einen Pullback an das Ausbruchsniveau vollzogen. Mit dem am Montag erfolgten Anstieg auf ein neues Rallyhoch wurde das bullishe Kurzfrist-Bias bestätigt. Bis auf ein 3-Wochen-Hoch bei 13.734 Punkten zog der Index an. Im gestrigen Handel formte er darunter einen Inside Day (Handelsspanne vollständig in der Spanne des Vortages).