Die Ford-Aktie (WKN: 502391) hatte nach einem langjährigen Bärenmarkt im März vergangenen Jahres ein Dekadentief bei 3,96 USD markiert. Hiervon ausgehend befindet sich der Anteilsschein des Autobauers in einer dynamischen Hausse, die zu einem Kursanstieg von in der Spitze rund 252 Prozent geführt hat. Zuletzt durchlief das Papier eine mittelfristige Korrektur an die stützende 100-Tage-Linie und konnte sich hiervon schwungvoll nach oben absetzen. Im gestrigen Handel gelang schließlich der von hohem Volumen begleitete Ausbruch über das Verlaufshoch vom 15. März auf ein 5-Jahres-Hoch. Dieses bullishe Anschlusssignal rückt potenzielle nächste Kursziele bei 14,29/14,57 USD und 15,15 USD in den charttechnischen Fokus. Mittelfristig erscheint ein Vorstoß in Richtung 16,10/16,47 USD vorstellbar. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 13,47 USD, 12,80 USD und 11,85-12,22 USD ausmachen. Unterhalb der letztgenannten Zone würde das bullishe Bias im kurzfristigen Zeitfenster neutralisiert. Mittelfristig kritisch für die Bullen wäre ein Rutsch unter das Reaktionstief bei 11,14 USD.