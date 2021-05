Nächste Unterstützungen:

34.266

34.115-34.143

34.034

Nächste Widerstände:

34.454-34.745

34.710-34.745

35.092

Aktuell versucht er sich auf dem Supportcluster aus 23,6%-Fibonacci-Retracement (34.266) und 100-Stunden-Linie zu stabilisieren. Kann diese Unterstützungszone verteidigt werden, bleiben die Bullen in einer guten Ausgangslage für einen erneuten Angriff auf die kritische Hürde bei aktuell 34.454-34.511 Punkten. Ein nachhaltiger Anstieg über 34.511 Punkte, insbesondere per Stundenschluss, würde das kurzfristige Chartbild deutlicher aufhellen und fortgesetzte Kursavancen in Richtung 34.710-34.745 Punkte wahrscheinlich machen. Darüber wäre ein zeitnaher erneuter Test des Allzeithochs bei 35.092 Punkten zu erwarten. Unterhalb von 34.266 Punkten wäre hingegen zunächst ein Pullback in Richtung 34.115-34.143 Punkte zu favorisieren. Ein Rutsch unter die letztgenannte Zone würde das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben und potenzielle Auffangregionen bei 34.034 Punkten und 33.865/33.870 Punkten in den Blick rücken.