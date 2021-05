Die Walmart-Aktie (WKN: 860853) konnte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes im Dezember vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 153,66 USD erzielen. Die anschließende Korrektur schickte die Notierung zurück bis auf ein im März markiertes 8-Monats-Tief bei 126,28 USD. Seither orientiert sich der Anteilsschein wieder nordwärts. In den letzten Wochen etablierte er im Dunstkreis der steigenden 200-Tage-Linie eine volatile Seitwärtsbewegung in Gestalt einer Broadening-Formation. Ein dynamischer und von hohem Volumen begleiteter Kursschub beförderte die Notierung zuletzt über die 200-Tage-Linie und eine mittelfristige Abwärtstrendlinie bis an bedeutendes Widerstandscluster. Die Hürde resultiert unter anderem aus der oberen Begrenzungslinie der Broadening-Formation, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement und der Kurslücke vom 18. Februar. Das kurzfristige technische Bias ist innerhalb der seither zu beobachtenden Seitwärtskonsolidierung neutral zu werten. Gelänge nun ein nachhaltiger Anstieg über 144,58 USD per Tagesschluss, würde ein bedeutendes Anschlusskaufsignal generiert. Potenzielle nächste Kursziele lauten im Erfolgsfall 147,20/147,86 USD, 149,93 USD und 153,66 USD. Mit Blick auf die Unterseite ist die aktuelle Supportzone bei 140,40-140,84 USD kurzfristig kritisch. Ein signifikanter Tagesschluss darunter würde ein Warnsignal für die Bullen liefern. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst mit einem Rutsch unter die Supportbereiche 138,45 USD und 134,96/135,76 USD. In diesem Fall müsste ein erneuter Test des Korrekturtiefs bei 126,28 USD eingeplant werden.