Nächste Unterstützungen:

4.195/4.196

4.188

4.182/4.183

Nächste Widerstände:

4.210

4.219/4.220

4.238

Das kurzfristige technische Bias hat mit der gesehenen Rally von bearish auf neutral gedreht. Ein zeitnahes erneutes Ausloten des Rekordhochs bei 4.238 Punkten, zugleich die obere Begrenzung der etablierten Stauzone oberhalb von 4.057 Punkten, erscheint möglich. Preisliche Bestätigungen hierfür wären in einem Break über 4.210 Punkte und 4.219/4.220 Punkte zu sehen. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Supportbereiche bei 4.195/4.196 Punkten, 4.188 Punkten, 4.182/4.183 Punkten, 4.175 Punkten sowie vor allem 4.152-4.169 Punkten. Ein nachhaltiger Rutsch unter die letztgenannte Zone würde ein Warnsignal für die Kurzfrist-Bullen darstellen, da dann die Wahrscheinlichkeit für ein Wiedersehen mit der unteren Begrenzung der Stauzone ohne einen vorausgehenden Vorstoß an das Rekordhoch deutlich zunehmen würde. Bestätigt würde der erneute Schwächeanfall mit einem Rutsch unter die Unterstützung bei 4.117/4.118 Punkten. Bezogen auf das übergeordnete Chartbild bedarf es eines nachhaltigen Ausbruches aus der Handelsspanne der letzten Wochen, um ein prozyklisches Signal in Ausbruchsrichtung zu erhalten. Entsprechend wäre ein Ausbruch über 4.238 Punkte per Tagesschluss als Anschlusskaufsignal im Rahmen des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends zu werten. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 4.287/4.307 Punkte, 4.350 Punkte und 4.419 Punkte. Die Verletzung des Supports bei 4.057 Punkten würde hingegen eine kräftigere Abwärtskorrektur in Richtung 3.854/3.876 Punkte indizieren.