Die Aktie des US-Technologiekonzerns NVIDIA (WKN: 918422) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte sie Mitte April ein Allzeithoch bei 648,57 USD markiert. Der damit verbundene Ausbruch aus der vorausgegangenen mehrmonatigen volatilen Seitwärtsphase erwies sich jedoch als nicht nachhaltig. Es folgte ein Kursrutsch um rund 17 Prozent an eine wichtige Unterstützungszone. Oberhalb des Korrekturtiefs bei 538,36 USD, wo derzeit auch die steigende 200-Tage-Linie verläuft, konnte sich der Wert stabilisieren und einen kurzfristigen Boden ausbilden. In den vergangenen Handelstagen meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück. Begleitet von sehr hohem Handelsvolumen haussierte der Anteilsschein dynamisch an ein Widerstandscluster knapp unterhalb des Rekordhochs. Eine kurzfristige Verschnaufpause würde an dieser Stelle nicht überraschen. Bullishe Anschlusssignale entstünden über 635,81 USD (Tagesschlusskursbasis) sowie über 648,57 USD. Oberhalb der letztgenannten Marke würde der Bullenmarkt bestätigt. Potenzielle nächste Ziele lauten dann 678,54 USD und 690,66/696,05 USD. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über wichtige nächste Supportbereiche bei derzeit 583,35-594,78 USD und 563,18-571,79 USD. Erst darunter würde sich das Chartbild leicht eintrüben. Unmittelbar bearish würde es unterhalb von 538,36 USD mit möglichen Zielen bei 490,88 USD und 462,66 USD.