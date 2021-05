Nächste Unterstützungen:

13.370-13.430

13.323

13.197/13.244

Nächste Widerstände:

13.566

13.651/13.670

13.716/13.743

Die Notierung konnte dabei ein kurzfristig bedeutsames Widerstandscluster aus dem Weg räumen, dass sich unter anderem aus der korrektiven Abwärtstrendlinie, der 50-Tage-Linie und dem Reaktionshoch der ersten Erholungswelle ergibt. Formal konnte zudem ein mehrtägiger Doppelboden komplettiert werden. Es bleibt abzuwarten, ob sich der Ausbruch als nachhaltig herausstellt. Solange die nächste Supportzone bei 13.370-13.430 Punkten im Rahmen eines möglichen Rücksetzers nicht signifikant unterboten wird, bleibt die Ausgangslage günstig für weitere Kursavancen in Richtung zunächst 13.566 Punkte und 13.651/13.670 Punkte. Darüber würden potenzielle Ziele bei 13.716/13.743 Punkten, 13.785-13.815 Punkten und 13.880-13.920 Punkten in den Fokus rücken. Ein signifikanter Rutsch unter 13.370 Punkte, insbesondere per Tagesschluss, wäre hingegen als deutliches Warnsignal für die Bullen aufzufassen. Nächste Unterstützungen darunter befinden sich bei 13.323 Punkten und 13.197/13.244 Punkten. Unterhalb der letztgenannten Zone wäre eine Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends zu favorisieren mit nächsten potenziellen Zielen bei 12.967/12.994 Punkten und 12.628 Punkten.