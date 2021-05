Diese Analyse wurde am 21.05.2021 um 14:53 Uhr erstellt.

Die Aktie von Coca-Cola (WKN: 850663) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Derzeit konsolidiert sie den jüngsten mittelfristigen Kursschub an der Widerstandszone bei rund 55 USD, an der sie bereits im vergangenen November und Dezember abgeprallt war. Eine am Mittwoch geformte bullishe Hammer-Kerze im Tageschart leitete beim Anteilsschein des Brauseherstellers eine Rally im gestrigen Handel ein. Die kurzfristige korrektive Abwärtstrendlinie steht nun zur Disposition. Bullishe Anschlusssignale entstünden jedoch erst oberhalb von 55,10 USD und 55,49 USD (Tagesschlusskursbasis. Mögliche nächste Ziele lauten dann 56,10 USD, 56,66 USD, 58,20 USD und 59,00/60,13 USD (Rekordhoch). Mit Blick auf die Unterseite sollte eine mögliche Ausdehnung der laufenden Korrekturphase eingeplant werden, solange die genannten Trigger-Marken nicht überwunden werden. Nächste Supportbereiche und potenzielle Korrekturziele für den Fall eines Rutsches unter das Hammer-Tief bei 54,10 USD lauten 53,32 USD, 52,29 USD und derzeit 51,14 USD (steigende 200-Tage-Linie). Erst mit einer nachhaltigen Verletzung der Region 50,40-51,14 USD würde sich das übergeordnete Chartbild nennenswert eintrüben.