Nächste Unterstützungen:

33.656

33.474-33.586

33.343

Nächste Widerstände:

34.044-34.092

34.141

34.170-34.223

Die Bullen konnten damit eine wichtige Unterstützungszone per Tagesschluss verteidigen, die sich nun von 33.474 bis 33.586 Punkte erstreckt. Auf Basis des Tagescharts entstand eine bullish zu wertende Hammer-Kerze. Solange die nächste Unterstützung bei 33.656 Punkten nicht unterschritten wird, bestehen heute gute Aussichten auf eine Ausdehnung der Erholungsrally in Richtung 34.044-34.092 Punkte. Darüber würden die Widerstände bei 34.141 Punkten sowie 34.170-34.223 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone entstünde ein prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende des kurzfristigen Abwärtstrends. Bestätigt würde dieses mit einem Break über 34.454/34.474 Punkte. Ein erstes wichtiges Indiz für eine mögliche Fortsetzung des Abschwungs wäre hingegen in einem Rutsch unter 33.656 Punkte zu sehen. Unterhalb von 33.474 Punkten, insbesondere per Tagesschluss, würde ein fortgesetzter Kursrutsch in Richtung 33.343 Punkte, 33.167 Punkte und 32.918/32.981 Punkte wahrscheinlich.