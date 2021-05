Diese Analyse wurde am 20.05.2021 um 14:29 Uhr erstellt.

Die Aktie von Salesforce.com (WKN: A0B87V) hatte im Rahmen des Corona-Crashs im Februar/März vergangenen Jahres einen Kursrückgang von 41 Prozent bis auf ein 2-Jahres-Tief bei 115,29 USD vollzogen. Die anschließende Rally katapultierte das Papier des SAP-Rivalen bis auf ein neues Rekordhoch bei 284,50 USD. Ausgehend vom dort im September ausgebildeten Kursgipfel, etablierte der Wert einen korrektiven Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Nach dem im März gesehenen bisherigen Korrekturtief bei 201,51 USD folgte eine dreiwellige Erholung bis an die deckelnde Abwärtstrendlinie. Dort drehte die Notierung Ende April erneut südwärts und rutschte dynamisch bis auf 208,91 USD. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild läuft aktuell eine Erholungsrally. Im gestrigen Handel konnte die 50-Tage-Linie begleitet von hohem Handelsvolumen überwunden werden. Kurzfristig kritisch ist nun die Ziel- und Widerstandsregion 222,09-223,07 USD. Ein Tagesschluss darüber würde für eine Ausdehnung der Rally in Richtung 227,09/227,82 USD und eventuell 231,00-233,00 USD sprechen. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig überboten wird, bleiben die Bären übergeordnet im Vorteil. Unmittelbar bullish würde es erst oberhalb von 238,33 USD. Dann mit nächsten Zielen bei 245,98/246,33 USD und 249,57/251,23 USD. Ein Rutsch unter 212,82 USD würde das erste Indiz für eine unmittelbare Fortsetzung des mittelfristigen Abwärtstrends in Richtung zunächst 208,91 USD und 201,51 USD liefern.