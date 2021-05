Diese Analyse wurde am 19.05.2021 um 14:39 Uhr erstellt.

Die Aktie des US-Telekommunikations-Riesen AT&T (WKN: A0HL9Z) hatte im Jahr 2016 ein Dekadenhoch bei 43,89 USD verzeichnet. Der anschließende Bärenmarkt ließ sie bis auf ein im März vergangenen Jahres gesehenes Tief bei 26,08 USD abrutschen. Seither versucht das Papier oberhalb dieser Marke einen Boden auszubilden. Ende Oktober erfolgte ein neuerlicher erfolgreicher Test dieses Supports. Der laufende mittelfristige Aufwärtstrend von diesem Reaktionstief traf am Montag im Bereich der Rückkehrlinie des Trendkanals sowie der 100%-Projektion der ersten Impulswelle auf Widerstand. Nach dem Markieren eines 14-Monats-Hochs bei 33,88 USD stürzte der Wert dramatisch ab und verbuchte im gestrigen Handel bereits ein 2-Monats-Tief bei 28,89 USD. Dort konnte er sich bis zum Handelsschluss deutlich erholen und damit oberhalb eines mittelfristig bedeutenden Supportclusters schließen. Dieses resultiert unter anderem aus der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und der 200-Tage-Linie. Das gestrige Tief ist nun kritisch für die Bullen. Solange es nicht unterboten wird besteht eine Chance auf eine Fortsetzung der Erholungsbewegung von der zentralen Unterstützung. Potenzielle Erholungsziele und Widerstände lauten 30,07 USD, 30,67/30,80 USD und 31,24-31,53 USD. Erst darüber würde die nun langfristig entscheidende Widerstandszone bei 33,24-33,88 USD wieder in unmittelbare Reichweite gelangen. Deren nachhaltige Überwindung würde die langfristige Bodenbildungsphase abschließen. Verletzt der Wert hingegen das gestrige Tief (insbesondere per Tagesschluss), wäre zunächst ein Wiedersehen mit den Unterstützungsthemen bei 27,70/27,89 USD und eventuell 26,08/26,35 USD zu favorisieren.