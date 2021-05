Der Nasdaq 100 konnte sich von der am Mittwoch erreichten Unterstützung bei 12.967 Punkten deutlich erholen und dabei die überverkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren abbauen. In drei Wellen arbeitete er sich an die Widerstandszone bei rund 13.400 Punkten hinauf und markierte am Freitag bei 13.430 Punkten ein 5-Tages-Hoch. Dort prallte die Notierung ab und rutschte im Verlauf des Montages bis auf 13.197 Punkte hinab. Dank einer deutlichen Erholung vom Tagestief schloss der Index bei 13.313 Punkten.