Die Aktie des US-amerikanischen Bergbaukonzerns Newmont Goldcorp (WKN: 853823) weist in allen Zeitebenen einen intakten und dynamischen Aufwärtstrend auf. Ausgehend vom Dekadentief bei 15,39 USD im Jahr 2015 war die Notierung in zwei Impulswellen bis in unmittelbare Rufweite zum Allzeithoch aus dem Jahr 2011 bei 72,42 USD angestiegen. Dort startete im vergangenen August ein korrektiver Abwärtstrend, der das Papier bis auf 54,18 USD zurückführte. Nach dem Ausbruch über die obere Begrenzungslinie des mittelfristigen Abwärtstrendkanals im April dominieren die Bullen wieder klar das Kursgeschehen. Im gestrigen Handel brach der Wert schließlich begleitet von extrem hohen Handelsvolumen über die zentrale Hürde bei 72,42 USD auf ein neues Allzeithoch aus. Im Rahmen des damit bestätigten Bullenmarktes lassen sich potenzielle nächste Extensionsziele bei 77,13/79,11 USD und 83,37 USD ausmachen. Nächste Unterstützungen für den Fall eines Rücksetzers befinden sich bei 72,22/72,42 USD, 69,47 USD und 66,99 USD. Erst darunter käme es zu einer leichten Eintrübung der technischen Ausgangslage. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb der massiven Supportzone bei aktuell 60,85-63,31 USD.