Die ADR-Aktie der Alibaba Group Holding (WKN: A117ME) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Der letzte Kursschub hatte sie von einem im März 2020 verzeichneten Korrekturtief bei 169,95 USD bis auf ein neues Rekordhoch bei 319,32 USD befördert. Dort startete der Anteilsschein des chinesischen Internet-Riesen im Oktober eine ausgeprägte Abwärtskorrektur. Am vergangenen Donnerstag rutschte er in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen unter das Dezember-Tief auf ein 11-Monats-Tief bei 204,39 USD. Die damit knapp unterschrittene langfristige Aufwärtstrendlinie vom Tief im Januar 2019 konnte der Wert mit einer Kurserholung am Freitag zurückerobern. Gelänge nun noch ein Schluss oberhalb des Dezember-Tiefs bei 211,23 USD stünden die Aussichten auf eine deutliche technische Erholungsbewegung gut. Potenzielle Erholungsziele lauten im Erfolgsfall 219,00 USD und 225,05-230,00 USD. Zur nennenswerten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes wäre ein Anstieg über die mehrmonatige Abwärtstrendlinie bei aktuell 237,07 USD sowie über das Reaktionshoch bei 245,69 USD erforderlich. Mit Blick auf die Unterseite wäre ein Tagesschluss unterhalb von 204,39 USD als bearishes Anschlusssignal zu werten. Fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 189,53 USD und 169,95 USD wären dann einzuplanen.