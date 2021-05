Nächste Unterstützungen:

4.087

4.057

4.041/4.046

Nächste Widerstände:

4.118-4.137

4.147-4.175

4.188

Die Erholung hat gute Aussichten sich auszudehnen, solange der Support bei 4.087 Punkten nicht unterschritten wird. Mit Blick auf die Oberseite sieht sich der Index einer Reihe von Widerständen gegenüber. Mit einem Anstieg über die Marke von 4.137 Punkten würde das breite Widerstandscluster bei 4.147-4.175 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Solange diese Hürde nicht signifikant überwunden werden kann, bleibt die Wahrscheinlichkeit für eine anschließende unmittelbare Fortsetzung des korrektiven Abwärtstrends vom Rekordhoch (4.238) hoch. Die laufende dreiwellige abc-Erholung würde sich in diesem Fall lediglich als klassischer Pullback an das Ausbruchsniveau darstellen. Bearishe Bestätigungen entstünde mit einer Verletzung der Unterstützungen bei 4.087 Punkten und 4.057 Punkten. Nächste potenzielle Korrekturziele liegen bei 4.041/4.046 Punkten und 4.021 Punkten. Oberhalb von 4.175 Punkten würde das kurzfristige technische Bias hingegen von bearish auf neutral drehen. Nächste relevante Widerstände lauten dann 4.188 Punkte und 4.195/4.203 Punkte.