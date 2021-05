Die Aktie von McDonald’s (WKN: 856958) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Nach einer mehrmonatigen Korrektur bis in den Dunstkreis der steigenden 200-Tage-Linie, hatte das Papier in den vergangenen Wochen einen dynamischen Kursanstieg bis auf ein neues Rekordhoch bei 238,18 USD vollzogen. Es scheiterte jedoch an der Überwindung der steigenden Widerstandslinie entlang der vorausgegangenen Rekordhochs aus den Jahren 2019 und 2020. Die dort ausgebildete Handelsspanne wurde im gestrigen Handel schließlich dynamisch nach unten verlassen. Dabei rutschte der Wert auch unter das Hoch aus dem vergangenen Jahr. Die Aktie befindet sich damit im Korrekturmodus. Weitere Abgaben in Richtung der potenziellen Unterstützungszonen 224,64-226,56 USD und eventuell 216,27-220,45 USD sind wahrscheinlich. Zur Aufrechterhaltung des mittelfristig noch bullishen Bias ist erforderlich, dass die Bullen die letztgenannte Zone verteidigen können. Ein prozyklisches Anschlusskaufsignal entstünde erst mit einem Wochenschluss oberhalb von 238,18 USD. Nächste Ausdehnungsziele lauten im Erfolgsfall 243,06 USD und 249,94 USD. Unterhalb von 216 USD wäre hingegen ein Wiedersehen mit dem übergeordnet kritischen Support bei 202,73 USD einzuplanen.