Die IBM-Aktie (WKN: 851399) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2013 bei 215,90 USD markierten Rekordhoch in einem ganz langfristigen Abwärtstrend. Im Rahmen des Corona-Crashs brach sie, bis auf ein im März verzeichnetes 11-Jahres-Tief, bei 90,56 USD ein. Es folgte eine erste Erholungswelle, die die Notierung bis auf 135,88 USD ansteigen ließ. Nach einem Rücksetzer bis auf 105,92 USD läuft aktuell eine zweite Welle aufwärts. Nach dem Erreichen eines 14-Monats-Hochs bei 148,74 USD Ende April konsolidiert der Wert aktuell am dort befindlichen Kreuzwiderstand aus langfristiger Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch und Kurslücke vom 24. Februar 2020. Die kurzfristige Ausgangslage erscheint nun neutral. Bullishe Anschlusssignale im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends entstünden mit einem Anstieg per Tagesschluss über die Marken 148,84 USD und 151,11 USD. Dann würde das Mehrjahreshoch aus dem Jahr 2020 bei 158,75 USD als langfristig kritische Hürde wieder in den Fokus rücken. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 140,55-141,88 USD würde hingegen für einen Übergang in eine deutlichere Abwärtskorrektur sprechen. Als potenzielles Korrekturziel fungiert in diesem Fall die Zone 133,82-137,07 USD. Kann sich die Aktie spätestens dort stabilisieren, bleibt das mittelfristige Chartbild konstruktiv für einen anschließenden zeitnahen erneuten Vorstoß an die aktuelle Hürde.