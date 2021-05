Die Aktie des US-Industriekonzerns 3M (WKN: 851745) hatte im März 2020 im Rahmen des Corona-Crashs ein 7-Jahres-Tief bei 114,04 USD verzeichnet. Hiervon ausgehend bewegt sie sich in einem intakten Aufwärtstrend. Dabei konnte die vom im Jahr 2018 markierten Rekordhoch (259,77 USD) etablierte Abwärtstrendlinie im Januar gebrochen werden. Nach einem Rücksetzer an die stützende 50-Tage-Linie am 27. April dominieren die Bullen erneut das Kursgeschehen. Der Anteilsschein konnte an acht der vergangenen neun Handelstage zulegen und sprang im gestrigen Handel schließlich über das 61,8%-Fibonacci-Retracement vom Rekordhoch auf ein 2-Jahres-Hoch bei 208,95 USD. Im Rahmen des damit bestätigten Haussetrends befinden sich potenzielle nächste Kursziele bei 212,13 USD und 217,68-219,75 USD. Oberhalb der letztgenannten Widerstandszone wäre der Weg perspektivisch frei in Richtung 244,86 USD und anschließend 259,77 USD. Mit Blick auf die kurzfristig überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren, würde ein Pullback in Richtung 203,16/203,87 USD nicht überraschen. Weitere Unterstützungen befinden sich bei 199,43 USD (steigende 20-Tage-Linie) und 196,13 USD. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst mit einem Rutsch unter das Reaktionstief bei 188,63 USD.