Nächste Unterstützungen:

13.617-13.670

13.333-13.396

13.167/13.180

Nächste Widerstände:

13.785-13.815

13.847

13.880

Per Schlusskurs (13.720) scheiterte der Index an der Überwindung der genannten Hürden und formte auf Basis des Tagescharts eine Doji-Kerze. Das kurzfristige technische Bias ist nun neutral zu werten im Spannungsfeld des komplettierten Doppelbodens und des Verkaufssignals aus dem bearishen Ausbruch aus der vorausgegangenen Stauzone. Ein signifikanter Rutsch unter den aktuellen Support bei 13.617-13.670 Punkten würde ein erstes Indiz für eine Fortsetzung der Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 13.996 Punkte und 13.333 Punkte liefern. Darunter würde ein weiteres wichtiges Unterstützungsbündel bei aktuell 13.167/13.180 Punkten in den Fokus rücken. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes mit potenziellen Zielen bei 12.628 Punkten und derzeit 12.411 Punkten (steigende 200-Tage-Linie). Gelänge ein nachhaltiger Ausbruch über das aktuelle Widerstandscluster bei 13.785-13.815 Punkten, insbesondere per Tagesschluss, stünden die Chancen für einen erneuten zeitnahen Vorstoß in Richtung 14.073/14.150 Punkte gut. Zwischengeschaltete Hürden befinden sich derzeit bei 13.847 Punkten (20-Tage-Linie) und 13.880 Punkten.