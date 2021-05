Die Aktie des Rohstoffkonzerns Freeport-McMoRan (WKN: 896476) hatte im November vergangenen Jahres mit dem Anstieg über den Widerstand bei 20,25 USD eine mehrjährige Bodenbildung in Gestalt eines Doppelbodens vervollständigt. Zuletzt hatte das Papier eine mehrwöchige Korrekturphase unterhalb eines Rallyhochs bei 39,10 USD beendet und mit der Überwindung des Hochs ein bullishes Anschlusssignal generiert. Am Freitag verzeichnete es ein 9-Jahres-Hoch bei 44,50 USD. Damit befindet sich der Wert in einer bedeutenden Zielzone, die sich bis 46,02 USD erstreckt. Darüber (Tagesschlusskursbasis) entstünde unmittelbares Anschlusspotenzial in Richtung 48,96 USD. Aus dem ultralangfristigen Chart lassen sich oberhalb der letztgenannten Marke erst im Bereich 56,78-63,62 USD wieder historische Widerstände ableiten. Mit Blick auf die derzeit überhitzten markttechnischen Indikatoren erscheint jederzeit eine Verschnaufpause möglich. Potenzielle Rücksetzer sollten spätestens in der Supportzone bei 37,45-39,98 USD auf Nachfrage treffen, um die Vorherrschaft der Bullen nicht zu gefährden. Darunter würde eine ausgeprägte mittelfristige Korrekturphase wahrscheinlich.