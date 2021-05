Nächste Unterstützungen:

34.317

34.185

34.026

Nächste Widerstände:

34.609/34.650

34.826

36.586

Der Weg des geringsten Widerstands bleibt somit weiterhin aufwärtsgerichtet. Allerdings hat der Index nun bereits nahezu den Bereich des primären Kursziels bei 34.609/34.650 Punkten erreicht. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Kurzfristig befinden sich die markttechnischen Indikatoren im überkauften Terrain und signalisieren damit eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung. Mit Blick auf die Marktbreiteindikatoren ist zudem festzustellen, dass der Aufschwung am US-Aktienmarkt von immer weniger Aktien getragen wird. Trotz des neuen Rekordhochs notiert der McClellan-Oszillator im negativen Bereich. Nur rund 51% der Werte am US-Aktienmarkt notieren oberhalb der 20-Tage-Linie. Rund 77% befinden sich über der 200-Tage-Linie mit klar fallender Tendenz. Im Februar hatte dieser Wert noch bei 92% gelegen. Der Aufwärtstrend wird damit anfällig für eine mittelfristige Umkehr, zumal auch die Sentimentindikatoren sowie die Saisonalität derzeit bearishe Argumente liefern. Entsprechende preisliche Bestätigungen bleiben jedoch zwingend abzuwarten. Aktuell würde ein Rutsch unter den Support bei 33.687-33.766 Punkten ein deutliches Warnsignal in diese Richtung liefern. Rücksetzer an die darüber befindlichen Unterstützungsthemen bei derzeit 34.317 Punkten, 34.185 Punkten oder 34.000/34.026 Punkten gefährden die Vormachtstellung der Bullen noch nicht. Oberhalb des nächsten Ziel- und Widerstandsbereichs bei 34.609/34.650 Punkten lassen sich potenzielle nächste Extensionsziele bei 34.826 Punkten und 36.586 Punkten ausmachen.