Diese Analyse wurde am 07.05.2021 um 15:16 Uhr erstellt.

Die Aktie des Lebensmittelkonzerns Kellogg (WKN: 853265) hatte im Jahr 2016 nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 87,16 USD einen zyklischen Bärenmarkt gestartet. Nach dem Erreichen eines Tiefs bei 51,34 USD im Jahr 2019 konnte sie sich im Rahmen von zwei Aufwärtswellen bis auf 72,88 USD erholen. Ein erneuter Abschwung endete bei 56,61 USD, wo im Februar/März dieses Jahres ein Doppelboden zur Etablierung eines weiterhin intakten mittelfristigen Aufwärtstrends führte. Zuletzt pendelte die Notierung mehrere Wochen um die 200-Tage-Linie und verdaute damit den jüngsten Kursschub. In Reaktion auf die Veröffentlichung positiv aufgenommener Quartalszahlen löste der Wert schließlich im gestrigen Handel die Konsolidierung mit einer bullishen Kurslücke und begleitet von extrem hohen Handelsvolumen auf und haussierte bis auf ein 8-Monats-Hoch bei 68,50 USD. Das kurz- und mittelfristige Chartbild bleibt bullish, solange die Supportzone bei aktuell 63,11-63,49 USD nicht per Tagesschluss unterboten wird. Idealerweise sollten mögliche Rücksetzer jedoch bereits spätestens im Bereich 64,50-65,32 USD auf Kaufinteresse stoßen. Potenzielle nächste Kursziele und Widerstände befinden sich bei 67,91-69,04 USD und 71,65/72,88 USD. Ein nachhaltiger Break über 74,98 USD ist erforderlich, um das ganz langfristige Chartbild signifikant aufzuhellen. Perspektivisch würde im Erfolgsfall ein Vorstoß in Richtung 87,16 USD wieder auf die Agenda rücken.