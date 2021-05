Diese Analyse wurde am 06.05.2021 um 15:03 Uhr erstellt.

Der S&P 500 konsolidiert aktuell unterhalb des am 29. April bei 4.219 Punkten markierten Rekordhochs. Der vorausgegangene Ausbruch aus der mehrtägigen Range hatte sich als Bullenfalle entpuppt, nachdem die Notierung wieder signifikant in diese Handelsspanne zurückgerutscht war. Zuletzt konnte sich der Index ausgehend von einem Reaktionstief bei 4.129 Punkten wieder in Richtung der oberen Begrenzung der alten Range bei 4.191 Punkte hinaufarbeiten.