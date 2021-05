Die Apple-Aktie (WKN: 865985) hatte im März vergangenen Jahres nach dem Corona-Crash einen Tiefpunkt bei 53,15 USD ausgebildet und konnte im Rahmen der anschließenden Rally bereits im Juni das im Februar markierte Rekordhoch hinter sich lassen. Im Bereich der Marke von 138 USD traf das Papier dann auf Widerstand. Der anschließend erfolgte Anstieg auf ein neues Allzeithoch bei 145,09 USD im Januar erwies sich als Fehlausbruch. Nach der Ausbildung einer bearishen Doji-Kerze im Tageschart rutschte der Wert wieder signifikant unter die 138-USD-Marke, die nun wieder als Widerstand fungiert. Es folgte eine Abwärtskorrektur bis knapp oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie. Ausgehend vom Korrekturtief bei 116,21 USD konnte der Wert sich stabilisieren und einen erneuten Angriff auf die Widerstandszone bei 138 USD starten. Dort prallte die Notierung ab und rutschte zuletzt in zwei Abwärtswellen an eine wichtige Unterstützungszone bei 125,82-127,22 USD, die unter anderem aus der 50-Tage-Linie und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle resultiert. Die Ausgangslage für zumindest eine technische Erholungsbewegung in Richtung 129,20 USD oder 131,07-132,67 USD stellt sich gut dar. Deutlicher aufhellen würde sich das kurzfristige technische Bild erst mit einem Ausbruch über die Hürden bei 134,07 USD und 136,71-138,00 USD, dann mit möglichem nächstem Ziel bei 145,09/147,47 USD. Ein Rutsch unter 125,82 USD per Tagesschluss wäre hingegen ein Indiz für eine unmittelbare Ausdehnung der Korrektur in Richtung 124,44 USD und 122,00 USD. Darunter befinden sich relevante Supportbereiche bei 118,86 USD und 116,21 USD. Unterhalb der letztgenannten Marke käme es zu einer deutlichen Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes.