Nach der Ausbildung eines Crash-Tiefs bei 137,10 USD im März vergangenen Jahres konnte die Facebook-Aktie (WKN: A1JWVX) ihren langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Ausgehend vom im August markierten Rekordhoch bei 304,67 USD startete eine mehrmonatige seitwärts gerichtete Korrekturphase. Im März meldeten sich die Bullen zurück und beförderten die Notierung auf neue Höchststände. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen sprang die Aktie am 29. April begleitet von hohem Handelsvolumen nach oben. Die an diesem Tag geformte Doji Kerze leitete eine Verschnaufpause ein, die weiter andauert. Der Support bei 321,61 USD erscheint nun kurzfristig relevant. Ein Rutsch unter dieses Konsolidierungstief würde den Übergang in eine Abwärtskorrektur nahelegen. Dabei stünden das letzte Reaktionshoch bei 315,88 USD sowie die Unterkante der Kurslücke bei 310,92 USD als potenzielle Korrekturziele im Fokus. Ein signifikanter Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Marke würde das technische Bild deutlicher eintrüben mit möglichem Ziel bei 296,50 USD. Kann die Aktie zuvor das Doji-Hoch bei 331,81 USD per Tagesschluss überbieten, würde eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung zunächst des nächsten Extensionsziels bei 342,08 USD möglich.