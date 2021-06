Nächste Unterstützungen:

34.267

34.131-34.186

34.090

Nächste Widerstände:

34.446-34.501

34.577

34.618-34.662

Das kurzfristige technische Bias gestaltet sich aktuell neutral. Ein signifikanter Rutsch unter den aktuellen Support bei 34.267 Punkten würde die wichtigere Unterstützungszone bei derzeit 34.131-34.186 Punkten in den Blick rücken. Solange diese nicht nachhaltig (Stundenschlusskursbasis) unterschritten wird, bleiben die Chancen auf einen zeitnahen Angriff auf die korrektive mittelfristige Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch (35.092) bei aktuell 34.577 Punkten erhalten. Eine prozyklische Bestätigung für eine solche Attacke läge in einem Anstieg über die nächste Widerstandszone bei derzeit 34.446-34.501 Punkten. Eine nachhaltige Verletzung der Supportzone bei 34.131-34.186 Punkten würde hingegen ein Warnsignal an die Bullen senden. Mit einem kräftigeren Rücksetzer in Richtung 34.090 Punkte, 34.033/34.041 Punkte und 33.960 Punkte wäre dann zu rechnen.