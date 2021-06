Die Aktie des Corona-Impfstoffherstellers Moderna (WKN: A2N9D9) befindet sich seit Februar vergangenen Jahres fest in der Hand der Bullen. Vom in diesem Monat ausgebildeten Zwischentief bei 17,91 USD haussierte das Papier bis auf ein im gestrigen Handel erreichtes Allzeithoch bei 238,40 USD. Der gestrige Kursschub löste dabei ein bullishes Anschlusssignal im übergeordneten Aufwärtstrend aus. Der Wert konnte eine rund drei Wochen andauernde Konsolidierung nach oben verlassen. Kurzfristig könnte die erreichte nächste Ziel- und Widerstandszone bei 237,10-245,00 USD Anlass für Gewinnmitnahmen bieten. Darüber befinden sich potenzielle nächste Ziele bei 249,04 USD und 262,22 USD. Nächster Support befindet sich bei 226,51/227,71 USD. Ein Tagesschluss darunter würde ein kurzfristig relevantes Warnsignal an die Bullen senden und die wichtigere Supportzone bei derzeit 211,32-215,60 USD als mögliche Auffangregion in den charttechnischen Blick rücken. Deren nachhaltige Verletzung wäre kurzfristig bearish mit möglichem Ziel bei 189,26/193,20 USD. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes.