Nächste Unterstützungen:

4.275

4.271

4.257/4.263

Nächste Widerstände:

4.293/4.297

4.307/4.314

4.350

Der Trend und damit der Weg des geringsten Widerstands bleibt aufwärtsgerichtet. Von Seiten der Sentimentindikatoren, Marktbreiteindikatoren und markttechnischen Oszillatoren werden jedoch Warnsignale gesendet, dass der Markt anfällig für einen deutlicheren Rücksetzer ist. Saisonal betrachtet würde ein Hoch im Juli mit anschließender Schwäche in den Herbst hinein ins typische Muster passen. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Aus preislicher Sicht bleiben die Bullen auch im ganz kurzfristigen Zeitfenster am Ruder, solange der Support bei 4.275 Punkten nicht unterschritten wird. Darunter entstünde ein erstes Indiz für einen fortgesetzten Rücksetzer in Richtung zunächst 4.271 Punkte, 4.257/4.263 Punkte und 4.236-4.241 Punkte. Weitere Unterstützungen lauten 4.214-4.217 Punkte und 4.189 Punkte. Der mittelfristige Aufwärtstrend würde erst mit einem Rutsch unter 4.164 Punkte gefährdet. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste potenzielle Hürden und Ziele bei 4.293/4.297 Punkten, 4.307/4.314 Punkten und 4.350 Punkten ausmachen.