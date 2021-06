Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom im März 2020 verzeichneten Crash-Tief bei 70,10 USD haussierte das Papier des Elektroautobauers in der Spitze um rund 1.184 Prozent. Ausgehend vom am 25. Januar markierten Rekordhoch bei 900,40 USD, befindet sich der Wert im Korrekturmodus. In fünf Wellen rutschte er bis auf ein im März erreichtes 4-Monats-Tief bei 539,49 USD ab. Einer Erholungsrally bis auf 780,79 USD folgte ein erneuter erfolgreicher Test des März-Tiefs. Seit einigen Wochen bewegt sich die Notierung wieder nordwärts. Am 23. und 24. Juni generierte die Aktie bullishe Ausbruchssignale. Sie überwand dynamisch das Zwischenhoch bei 635,72 USD, die 50-Tage-Linie sowie die Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch und riss dabei begleitet von hohem Handelsvolumen zwei bullishe Kurslücken. Seither konsolidiert der Wert auf der überwundenen Trendlinie seitwärts. Ein Tagesschluss oberhalb des 7-Wochen-Hochs bei 697,62 USD würde den jüngsten Ausbruch bestätigen und nächste potenzielle Ziele bei 714,59/715,47 USD, 732,61 USD und 748,44-780,79 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 667,61 USD würde ein Schließen der Lücke bei 657,20 USD und eventuell einen Test der solideren Supportzone bei 621,23-638,35 USD nahelegen. Unmittelbar bearish mit möglichem Ziel bei 539,49/546,98 USD würde es erst unterhalb von 609,01/615,54 USD.