Diese Analyse wurde am 28.06.2021 um 14:42 Uhr erstellt.

Der Nasdaq 100 konnte drei Tage in Folge neue Rekordhochs markieren und schraubte sich bis auf am Donnerstag erreichte 14.429 Punkte hinauf. Dort setzten moderate Gewinnmitnahmen ein. Auf Basis des Tagescharts formte der Index am Freitag eine Bearish-Engulfing-Kerze.