Die Facebook-Aktie (WKN: A1JWVX) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Zuletzt ließ die Schwungkraft der Rally jedoch deutlich nach. In den momentumbasierten Oszillatoren bildeten sich negative Divergenzen zur Preiskurve aus. Die Preiskurve selbst konnte am Donnerstag die obere Begrenzungslinie eines steigenden Keils überwinden und ein Allzeithoch bei 344,90 USD markieren. Mit dem Rückfall unter die Linie am Freitag steigen die Risiken auf der Unterseite an. Unmittelbar bearishe Signale entstünden jedoch erst mit einem Rutsch unter die beiden nächsten Unterstützungen bei 332,62/333,74 USD sowie 327,65 USD. In diesem Fall entstünde Abwärtspotenzial in Richtung 296,50-298,19 USD mit Zwischenetappen bei 323,48 USD und 316,85 USD. Für ein bullishes Anschlusssignal bedarf es nun eines Tagesschlusses oberhalb des Hochs bei 344,90 USD. Im Erfolgsfall könnte sich die Rally unmittelbar in Richtung des Ausdehnungsziels bei 365,21 USD fortsetzen.