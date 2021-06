Nächste Unterstützungen:

34.176/34.191

34.090

34.041

Nächste Widerstände:

34.203-34.293

34.334

34.396/34.420

Die Rally bleibt intakt, trifft nun jedoch auf bedeutende Widerstände. Es bedarf eines nachhaltigen Anstiegs über die nächsten Hürden bei 34.203-34.293 Punkten und 34.334 Punkten, um ein erstes prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende der am Rekordhoch bei 35.092 Punkten gestarteten korrektiven Phase zu erhalten. Bestätigt würde dieses Szenario jedoch erst mit einem Anstieg über die Abwärtstrendlinie bei aktuell 34.622 Punkten und anschließend über das Zwischenhoch bei 34.849 Punkten. Zwischengeschaltete Barrieren lassen sich bei 34.396/34.420 Punkten und 34.477 Punkten ausmachen. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Unterstützungen bei 34.176/34.191 Punkten, 34.090 Punkten und 34.041 Punkten. Bearishe Signale entstünden erst mit einem Rutsch unter die Supportbereiche bei 33.866/33.870 Punkten und 33.751 Punkten. In diesem Fall wäre ein erneuter Kursabschwung in Richtung zunächst 33.639 Punkte 33.457-33.500 Punkte und eventuell 33.272 Punkte einzuplanen.