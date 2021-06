Die Aktie von JP Morgan Chase (WKN: 850628) weist einen intakten langfristigen Haussetrend auf. Im Februar gelang dem Anteilsschein der Großbank der Ausbruch über den Widerstand des im Dezember 2019 bei 141,10 USD markierten Rekordhochs. Bis auf eine neue am 2. Juni verzeichnete Bestmarke bei 167,44 USD haussierte er, bevor eine dynamische Abwärtskorrektur startete. Bis auf 147,56 USD sackte das Papier ab, bevor in den vergangenen Handelstagen eine Erholungsrally einsetzte. Im gestrigen Handel überwand die Notierung das 23,6%-Fibonacci-Retracement des Abwärtsimpulses. Eine Ausdehnung der Erholung ist damit indiziert. Potenzielle Erholungsziele lauten 153,76-155,15 USD und 157,50-159,85 USD. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg darüber per Tagesschluss würde sich das technische Bild aufhellen im Sinne eines dann zeitnah möglichen erneuten Vorstoßes in Richtung Rekordhoch mit Zwischenetappen bei 161,69/162,75 USD und 165,62 USD. Mit Blick auf die Unterseite ist die horizontale Unterstützungszone bei 146,07-147,56 USD mittelfristig kritisch. Ein nachhaltiger Rutsch darunter würde den dominanten Aufwärtstrend brechen und eine deutlichere Korrektur in Richtung 141,10-142,40 USD und eventuell 132,86-134,00 USD nahelegen.