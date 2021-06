Nächste Unterstützungen:

4.236/4.239

4.229

4.214-4.217

Nächste Widerstände:

4.257

4.265/4.273

4.282-4.293

Das kurzfristige technische Bias ist bullish und die Aussicht auf eine zeitnahe Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends bleibt gut, solange der Support bei 4.236/4.239 Punkten nicht per Stundenschluss unterschritten wird. Oberhalb von 4.257 Punkten rücken nächste Ziele bei derzeit 4.265/4.273 Punkten und 4.282-4.293 Punkten in den charttechnischen Fokus. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Rutsch unter 4.236 Punkte für einen ausgedehnten Rücksetzer in Richtung 4.229 Punkte und eventuell 4.214-4.217 Punkte sprechen. Darunter würde die technische Ausgangslage von bullish auf neutral drehen. Weitere Unterstützungen befinden sich bei 4.200/4.203 Punkten, 4.186/4.189 Punkten und 4.164 Punkten. Die Verletzung der letztgenannten Marke würde nun den Übergang in eine mehrwöchige Korrekturphase nahelegen.