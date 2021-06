Nächste Unterstützungen:

14.205/14.241

14.073-14.103

13.968

Nächste Widerstände:

14.334/14.374

14.496-14.600

14.757/14.774

Der gesehene Ausbruch über die deckelnde Widerstandslinie bei aktuell 14.241 Punkten kann vom Ausmaß her noch nicht als nachhaltig klassifiziert werden, bestätigt jedoch den primären Haussetrend. Der Weg des geringsten Widerstands bleibt somit aufwärtsgerichtet. Mit Blick auf die Sentimentindikatoren sowie die Marktbreiteindikatoren bleibt zugleich die Wahrscheinlichkeit für Rücksetzer erhöht. Entsprechend sollten die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. In den charttechnischen Fokus rücken nun potenzielle nächste Ziele und Hürden bei 14.334/14.374 Punkten, 14.496-14.600 Punkten und 14.757/14.774 Punkten. Unterstützt ist der Index aktuell bei 14.205/14.241 Punkten, 14.073-14.103 Punkten und 13.968 Punkten. Ein Rutsch unter die letztgenannte Marke würde eine erste preisliche Bestätigung für den Beginn einer deutlicheren Korrekturphase liefern. Potenzielle nächste Ziele lauten in diesem Fall 13.844 Punkte und 13.710-13.746 Punkte.