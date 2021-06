Die Boeing-Aktie (WKN: 850471) bewegt sich ausgehend vom im März vergangenen Jahres markierten 7-Jahres-Tief bei 89,00 USD in einem intakten Aufwärtstrend. Nach dem Erreichen eines 12-Monats-Hochs bei 278,57 USD am 15. März dieses Jahres ging die Notierung in den Korrekturmodus über. Oberhalb des Korrekturtiefs bei 219,07 USD konnte sie einen kurzfristigen Boden ausbilden und die korrektive Abwärtstrendlinie aus dem Weg räumen. Nach einer Rally bis auf 258,40 USD vollzog der Wert zuletzt einen Rücksetzer an den Support der steigenden 100-Tage-Linie, wo sich derzeit auch das untere Bollinger Band im Tageschart befindet. Dort formte er am Freitag ein bullish zu wertendes Star-Kerzen-Muster, dem im gestrigen Handel eine lange bullishe Kerze folgte. Das Volumen bestätigte den Kursanstieg, der zum Bruch der beschleunigten Abwärtstrendlinie der vergangenen Tage und zur Rückeroberung der 50-Tage-Linie führte. Solange der Support bei 235,68/235,80 USD nicht unterschritten wird, bleiben die Bullen kurzfristig im Vorteil. Bullishe Anschlusssignale entstünden nun mit einem Tagesschluss über 247,10 USD sowie oberhalb der Widerstandszone bei 258,40/260,48 USD. Im Erfolgsfall würde ein erneuter Vorstoß an das Rallyhoch bei 278,57 USD indiziert. Ein Rutsch unter 235,68 USD insbesondere per Tagesschluss, würde hingegen zunächst einen Abverkauf in Richtung 228,44 USD und 219,07 USD signalisieren. Auch ein Test der steigenden 200-Tage-Linie bei derzeit 212,28 USD würde in diesem Fall nicht überraschen.