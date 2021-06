Diese Analyse wurde am 21.06.2021 um 14:50 Uhr erstellt.

Die Aktie des Brauseherstellers Coca-Cola (WKN: 850663) weist ausgehend vom im März 2020 bei 36,27 USD markierten Crash-Tief einen intakten Aufwärtstrend auf. Zuletzt erreichte das Papier ein 15-Monats-Hoch bei 56,48 USD und ging anschließend in den Korrekturmodus über. Am Freitag rutschte es unter die 50-Tages-Linie auf ein 4-Wochen-Tief. Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf mögliche Auffangbereiche bei 53,28-53,61 USD, 52,29-52,66 USD und 51,14-51,86 USD. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig unterboten wird, bleibt der übergeordnete Haussetrend ungefährdet. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Wert über relevante Widerstände bei aktuell 54,50-54,65 USD und 55,15-55,31 USD. Ein Tagesschluss darüber würde das kurzfristige Chartbild leicht aufhellen. Unmittelbar bullishe Signale entstünden über 55,79 USD, 56,21 USD und 56,48 USD. Mit einem nachhaltigen Break über 56,48 USD würde mittelfristiges Aufwärtspotenzial in Richtung 58,20 USD und 59,00/60,13 USD (Rekordhoch) indiziert.