Nächste Unterstützungen:

14.073

13.844-13.850

13.811

Nächste Widerstände:

14.200-14.229

14.276

14.334/14.374

Der technologielastige Index zeigt weiterhin absolute und relative Stärke. Zur Aufrechterhaltung des kurzfristigen Aufwärtstrends sind nun jedoch dringend weitere zeitnahe Kursavancen über die Hürde bei aktuell 14.200-14.229 Punkten per Tagesschluss erforderlich. Ansonsten würde aus preislicher Sicht die Wahrscheinlichkeit für eine ausgedehnte mehrtägige oder mehrwöchige Konsolidierung oder Korrektur deutlich ansteigen. Kritisch in diesem Zusammenhang ist nun der Support des Wochentiefs bei 13.844 Punkten zu werten. Ein Rutsch darunter wäre bearish mit potenziellen nächsten Zielen bei 13.811 Punkten und 13.722-13.746 Punkten. Darunter (Tagesschlusskursbasis) entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 13.430-13.470 Punkte. Mit Blick auf die Situation in den Sentimentindikatoren und den Momentum-Oszillatoren muss eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein derartiges Korrekturszenario unterstellt werden. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten daher auf dem aktuellen Niveau zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Preislich bleibt der bullishe Trend oberhalb von 13.844 Punkten ungefährdet. Ein nachhaltiger Break über die Hürde bei 14.200-14.229 Punkten könnte die Rally daher unmittelbar in Richtung der nächsten potenziellen Ziele bei 14.276 Punkten, 14.334/14.374 Punkten und 14.496-14.600 Punkten ausdehnen.