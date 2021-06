Die Aktie des Chipkonzerns AMD (WKN: 863186) weist einen dynamischen langfristigen Haussetrend auf. Die letzte Aufwärtswelle hatte sie vom Tief im März 2020 bei 36,75 USD bis auf ein im Januar verzeichnetes neues Allzeithoch bei 99,23 USD befördert. Seither befindet sie sich im Korrekturmodus. Im Dunstkreis der mittelfristig kritischen Unterstützungszone bei 73/74 USD konnte der Wert in den vergangenen Wochen eine Rally initiieren. Im gestrigen Handel überwand er nach dem von hohem Volumen begleiteten Ausbruch aus einer zwölf Handelstage andauernden Konsolidierung die 200-Tage-Linie und markierte ein 7-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein schloss an der korrektiven Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch. Es bleibt abzuwarten, ob ein nachhaltiger Ausbruch gelingt. Ein Tagesschluss über 85,63 USD könnte als erste Bestätigung der erneuten Machtübernahme durch die Bullen im mittelfristigen Zeitfenster gewertet werden. Deutlicher aufhellen würde sich das Bild jedoch erst über dem Reaktionshoch bei 89,20 USD. Potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 94,22/95,95 USD und 99,23 USD. Nächster Support befindet sich bei 82,91/83,83 USD. Kurzfristig bearish wäre nun ein Rutsch unter die Unterstützungszone bei 78,96-79,77 USD. In diesem Fall wären unmittelbare Abgaben in Richtung 76,80 USD und nachfolgend 72,50-74,00 USD zu favorisieren. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde eine übergeordnete Top-Bildung komplettieren.