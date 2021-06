Nächste Unterstützungen:

Mit 4.247 Punkten schloss er den vierten Tag in Folge oberhalb des Mai-Hochs bei 4.238 Punkten. Er konnte sich andererseits noch nicht in preislicher Hinsicht nachhaltig von dieser nun als Unterstützung fungierenden Marke nach oben absetzen. Hinter dem entsprechenden Ausbruch sind daher mit Blick auf die Vertrauenswürdigkeit Fragezeichen zu setzen. Zugleich signalisieren die Sentimentdaten eine große Sorglosigkeit der Marktteilnehmer. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächste Widerstände befinden sich heute bei 4.250/4.253 Punkten und 4.257-4.259 Punkten. Ein dynamischer Anstieg über die letztgenannte Zone per Tagesschluss würde ein bullishes Anschlusssignal senden. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 4.275 Punkte und 4.287-4.307 Punkte. Darüber befinden sich mögliche Ausdehnungsziele bei 4.350 Punkten und 4.394/4.419 Punkten. Nächste Unterstützungen liegen bei 4.243 Punkten, 4.238 Punkten und 4.232-4.234 Punkten. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild signifikant eintrüben mit möglichen nächsten Zielen bei 4.219-4.223 Punkten und 4.204-4.208 Punkten.