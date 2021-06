Die Aktie des US-Technologiekonzerns NVIDIA (WKN: 918422) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte sie am 28. Mai mit dem dynamischen Ausbruch über zwei relevante Widerstände auf ein neues Allzeithoch ein bullishes Anschlusssignal gesendet. Der Bullenmarkt setzte sich darauf hin bis auf eine am Montag markierte neue Bestmarke bei 721,58 USD fort. Die gestrige Konsolidierung in Gestalt eines Inside Day führte zu einem Tagesschluss unterhalb des letzten Reaktionshochs bei 712,50 USD. Mit Blick auf eine abgearbeitete wichtige Zielzone sowie auf die überkauften und teilweise bearish divergierenden markttechnischen Indikatoren würde eine Ausdehnung der Verschnaufpause im Sinne eines Pullbacks in Richtung 687/694 USD, 679 USD oder 649-665 USD nicht überraschen. Ein solcher Rücksetzer würde den mittelfristigen Aufwärtstrend aus heutiger Sicht nicht gefährden. Um ein Signal für eine unmittelbare Fortsetzung der Rally zu erhalten, bedürfte es eines nachhaltigen Anstiegs über die aktuelle Hürde bei 721,58/724,27 USD per Tagesschluss. In diesem Fall wäre ein zeitnaher Vorstoß in Richtung 759 USD zu favorisieren.