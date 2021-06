Nächste Unterstützungen:

14.073

13.934-13.953

13.913

Nächste Widerstände:

14.200-14.217

14.276

14.334/14.374

Der Ausbruch bestätigt den übergeordneten Haussetrend, kann vom Ausmaß her jedoch noch nicht als nachhaltig gewertet werden. Das nächste Kursziel lautet aktuell 14.200-14.217 Punkte und resultiert unter anderem aus der steigenden Widerstandslinie entlang der Hochpunkte vom Februar und April. Ein nachhaltiger Anstieg darüber, insbesondere per Tagesschluss, würde ein bullishes Anschlusssignal senden und potenzielle nächste Kursziele bei 14.276 Punkten und 14.334/14.374 Punkten in den Fokus rücken. Weitere Ausdehnungsziele lauten 14.496/14.518 Punkte und 14.600 Punkte. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 14.073 Punkten, 13.934-13.953 Punkten und 13.913 Punkten. Darunter würde eine deutlichere Korrekturphase indiziert mit möglichen Auffangbereichen bei 13.811 Punkten und 13.710-13.746 Punkten. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb der Supportzone bei 13.401-13.470 Punkten.