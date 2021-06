Die Apple-Aktie (WKN: 865985) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte sie im Januar ein Allzeithoch bei 145,09 USD markiert und war anschließend in den Korrekturmodus übergegangen. Dabei erwies sich die 200-Tage-Linie zuletzt als relevante Unterstützung. Im gestrigen Handel konnte der Wert dynamisch und begleitet von hohem Handelsvolumen aus einer mehrwöchigen Trading-Range nach oben ausbrechen. Dabei überwand er zugleich die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 50 Tage sowie das obere Bollinger Band im Tageschart und markierte ein 6-Wochen-Hoch. Der bullishe Ausbruch legt weitere unmittelbare Kursavancen in Richtung zunächst 131,49-131,82 USD (Kurslücke vom 4. Mai) und die aktuell bei 133,18 USD befindliche fallende Widerstandslinie vom Rekordhoch nahe. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Hürde per Tagesschluss würde sich das mittelfristige Chartbild weiter aufhellen mit nächstem Primär-Ziel bei 137,07/137,98 USD. Darüber würde schließlich deutlicheres Aufwärtspotenzial in Richtung 145,09 USD und eventuell 151-156 USD signalisiert. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Aktie über nächsten Support bei 128,19-128,86 USD und 125,94/126,09 USD. Darunter entstünde ein deutliches Warnsignal für die Bullen und es wäre ein erneuter ernsthafter Test der kritischen Unterstützungszone bei 122,25-124,45 USD zu erwarten. Deren signifikante Verletzung würde mittelfristige Abwärtsrisiken in Richtung 116,21 USD und 103,10 USD mit sich bringen.