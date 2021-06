Die Caterpillar-Aktie (WKN: 850598) hatte im März vergangenen Jahres ein Bärenmarkt-Tief bei 87,50 USD markiert und befindet sich hiervon ausgehend in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dieser führte die Notierung bis auf ein am 4. Juni dieses Jahres bei 246,69 USD erzieltes Rekordhoch. In den vergangenen Handelstagen musste der Wert der steilen Rally Tribut zollen. Im Rahmen eines dynamischen Abverkaufs rutschte er unter mehrere relevante Unterstützungsthemen und verzeichnete am Freitag ein 11-Wochen-Tief bei rund 220 USD. Zuvor hatte er den mittelfristigen Aufwärtstrend gebrochen und erstmals seit Mai 2020 die 100-Tage-Linie unterschritten. Eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung zunächst 215,00-216,04 USD und eventuell 208,47-212,12 USD sollte fest eingeplant werden. Darunter würden mögliche Auffangbereiche bei 198,58-200,17 USD und derzeit 194,65 USD (steigende 200-Tage-Linie) in den Fokus rücken. Mit Blick auf die Oberseite würde eine dynamische Rückeroberung der Marke von 223,20 USD per Tagesschluss für eine Erholungsbewegung in Richtung 231,94-235,00 USD sprechen. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone per Tagesschluss würde sich das kurzfristige Chartbild deutlicher aufhellen und würde ein zeitnaher erneuter Vorstoß in Richtung Rekordhoch möglich.