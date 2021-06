Die Aktie von BioNTech (WKN: A2PSR2) bewegt sich in allen relevanten Zeitebenen in einem intakten Aufwärtstrend. Der Wert hatte mit dem Ausbruch aus einem symmetrischen Dreieck am 5. April ein Kaufsignal generiert, dessen analytisches Mindestkursziel mittlerweile abgearbeitet wurde. Zuletzt ergab sich aus dem Anstieg über die Widerstandslinie entlang der mittelfristigen Hochpunkte am 16. April ein bullishes Anschlusssignal, welches eine Beschleunigung des dominanten Haussetrends indizierte. Die Rally führte die Notierung bis auf ein am Montag markiertes Rekordhoch bei 252,78 USD. Die bearishe Aussage der darunter geformten Doji-Kerze wurde gestern mit einem deutlichen Kursrutsch bestätigt, was zur Komplettierung eines ebenfalls bearishen Evening Doji Star führte. Im Fokus steht nun die aktuelle Unterstützungszone bei 203,91-213,15 USD. Solange diese nicht nachhaltig unterboten wird, kann der laufende Rücksetzer noch als klassischer Pullback an das Ausbruchsniveau des vorausgegangenen mittelfristigen Konsolidierungsmusters gewertet werden. Deutlicher eintrüben würde sich das technische Bild jedoch unterhalb von 193,28 USD. In diesem Fall wäre eine ausgedehnte Korrektur mit möglichen Zielen bei 171,89 USD und eventuell 140,79-150,00 USD einzuplanen. Zu einem prozyklischen Anschlusskaufsignal käme es nun mit einem Tagesschluss über der Hürde bei 252,78/255,27 USD. Im Erfolgsfall würde das Extensionsziel bei 281,30 USD in den Fokus rücken.