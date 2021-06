Der S&P 500 hatte am Donnerstag seinen Rücksetzer vom Wochenhoch fortgesetzt und war zwischenzeitlich bis auf ein Wochentief bei 4.168 Punkten gefallen. Ausgehend vom dort befindlichen Supportcluster meldeten sich die Bullen zurück. Auf Basis des Tagescharts formte sich eine bullishe Doji-Kerze und am Freitag spurtete der Index bereits wieder in unmittelbare Rufweite zur kritischen Widerstandszone bei 4.234/4.238 Punkten. Darunter konsolidierte er gestern in Gestalt eines Inside Day (Handelsspanne komplett innerhalb der Spanne des Vortages).