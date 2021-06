Die Aktie von DocuSign (WKN: A2JHLZ) bewegt sich in einem langfristigen Aufwärtstrend. Dieser erfuhr im Rahmen der Corona-Krise eine deutliche Beschleunigung. Der Anteilsschein haussierte vom Zwischentief bei 64,88 USD im März vergangenen Jahres bis auf ein im September markiertes Allzeithoch bei 290,23 USD. Seither etablierte der Wert eine breite Seitwärtskorrektur. Nach dem Erreichen eines Korrekturtiefs bei 179,49 USD im Mai orientierte sich die Aktie zuletzt wieder nordwärts. Am Freitag führte die Veröffentlichung besser als erwarteter Quartalszahlen sowie eines optimistischen Ausblicks zu einer Kursexplosion (+19,76%), die auch die charttechnische Ausgangslage aufhellte. Die Aktie überwand dabei die Abwärtstrendlinie vom Februar-Hoch sowie die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 200 Tage. Kurzfristig würde nun mit Blick auf die überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren und den erreichten Widerstand der April-Hochs eine Verschnaufpause nicht überraschen. Mögliche Rücksetzer sollten idealerweise bei 220/221 USD oder spätestens bei 206,93-214,86 USD auf Nachfrage treffen, um das bullishe Bias nicht zu zerstören. Unmittelbar bearish würde es nun unterhalb von 193,66-198,46 USD. Ein nachhaltiger Anstieg über die aktuelle Hürde bei 236,11 USD per Tagesschluss würde die Machtübernahme der Bullen bestätigen und die korrektive Abwärtstrendlinie bei derzeit 265,53 USD in den charttechnischen Fokus rücken. Darüber würde ein Vorstoß in Richtung 275,46/290,23 USD indiziert.