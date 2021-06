Diese Analyse wurde am 11.06.2021 um 14:31 Uhr erstellt.

Der S&P 500 testete am Dienstag und Mittwoch den kritischen Widerstand bei 4.234/4.238 Punkten und scheiterte an dessen Überwindung. Im gestrigen Handel gelang schließlich in der ersten Stunde der Ausbruch bis auf ein neues Rekordhoch bei 4.250 Punkten. Nach anschließenden Gewinnmitnahmen pendelte der Index seitwärts und schloss bei 4.239 Punkten.